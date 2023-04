Il Cagliari Primavera guidato dalla coppia Battilana-Pisacane non vuole più fermarsi. I rossoblù torneranno in campo domani alle 15 ad “Asseminello” contro i pari età del Cesena. Match valido per la 29º giornata di campionato, la quint’ultima del torneo.

Capitan Palomba e compagni vengono da quattro risultati utili consecutivi. In classifica il Cagliari è a 36 punti al tredicesimo posto. Con cinque punti di vantaggio da Atalanta e Napoli a quota 31, che in questo momento si sfiderebbero nei play out salvezza. In mezzo troviamo il Milan a 33. Bergamaschi e rossoneri che però hanno giocato una gara in meno. Cesena fanalino di con con solamente 9 punti, già retrocesso nel “Primavera 2”.

La gara del prestigioso ”Primavera 1” sarà trasmessa sull’app e sul sito di Sportitalia. All’andata si imposero i rossoblu per 0-1, grazie alla rete di Cavuoti.

In vendita i biglietti. 5€ il prezzo del singolo tagliando. Gli abbonati riceveranno un codice promozionale via mail che permetterà loro di acquistarli a solo 1€. L'incontro si svolgerà presso il Campo. Si potranno acquistare online, su cagliaricalcio.ticketone.it, nelle ricevitorie autorizzate e presso il ticket service di Piazza L'Unione Sarda (lunedì-venerdì ore 9-13 e 16-20). L'acquisto di un titolo di accesso consentirà di assicurarsi un posto per assistere a una sessione di allenamento della prima squadra dalla tribuna "Carlo Enrico Giulini" del Campo 1. L'ingresso del centro sportivo dedicato ai tifosi è quello di via Sa Ruina, di fronte al ristorante "Sa Mariga".

Per accedere in via Sa Ruina da Cagliari, percorrendo la SS130, girare alla seconda strada a destra dopo il secondo semaforo di Assemini. Sarà possibile sostare nel parcheggio interno con ingresso in via sa Ruina, circa 30 metri più avanti dell’ingresso pedonale. Esauriti i posti all’interno, grazie all’ausilio degli steward si potrà parcheggiare ordinatamente a bordo strada.

© Riproduzione riservata