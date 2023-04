Roboante, netta e meritata vittoria per il Cagliari Primavera guidato dalla coppia Battilana / Pisacane. Ad “Asseminello” i rossoblù battono in goleada i pari età dell’Udinese per 5-1, chiudendo la sfida già nel primo tempo. Sotto gli occhi attenti del presidente Giulini, presente in tribuna. Gara valida per la 28ª giornata di campionato. Quarto risultato utile consecutivo per capitan Palomba e compagni.

Il Cagliari sale a 36 punti in classifica al tredicesimo posto. Con cinque punti di vantaggio su Atalanta e Napoli a quota 31, che in questo momento si sfiderebbero nei play out salvezza. In mezzo troviamo il Milan a 33. Bergamaschi e rossoneri che però hanno giocato una gara in meno.

Seconda presenza consecutiva da titolare per Delpupo in “prestito” dalla prima squadra. Panchina invece per il portiere Lolic. Indisponibili Sulis, Belloni e Griger.

Sblocca la partita Cavuoti al 28º. Azione personale del “10” che si libera sulla trequarti, porta la palla sino al limite dell'area e trafigge Di Bartolo col mancino. Quarta rete in campionato per il nativo di Vasto. Sessanta secondi dopo, il Cagliari sfiora il raddoppio con Vinciguerra che colpisce il palo. Il 2-0 arriva con una punizione deliziosa di Delpupo, con la palla che si insacca sotto la traversa. Primo timbro in stagione per l’italo-argentino. I padroni di casa sono scatenati e imprendibili. Vinciguerra al 35’ con un contropiede solitario trova il tris per i suoi. Secondo gol nel prestigioso “Primavera 1” per il classe 2005. Al 41’ si fa viva l’Udinese con Vivaldo Semedo che colpisce il legno.

Il poker rossoblù arriva al termine della prima frazione di gioco con Sulev con un contropiede semplicemente perfetto. Zallu imbuca per Caddeo che allarga per Sulev che si accentra, salta Iob e conclude a rete. Primo centro in stagione anche per il centrocampista bulgaro arrivato nel mercato invernale dalla Lokomotiv Plovdiv. All’ora di gioco ecco il pokerissimo con Konate. Mancava solo lui. Cross di Zallu dalla destra, Abdalla respinge malissimo e regala il facile tap-in all’attaccante. Quarta rete nel torneo per lui. Il gol della bandiera per l’Udinese arriva a dieci minuti dal termine con Vivaldo Semedo. Il Cagliari tornerà in campo sabato prossimo sempre ad “Asseminello” contro il Cesena, fischio d’inizio alle 15.

© Riproduzione riservata