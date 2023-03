Il Cagliari Primavera guidato dal tecnico Filippi torna in campo domani contro il Lecce capolista. Fischio d’inizio alle 15 nel Campo 1 di Asseminello.

Match valido per la 24ª giornata di campionato.

In classifica i giallorossi sono primi con 46 punti, rossoblù invece undicesimi a quota 28. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Sportitalia SoloCalcio, canale 61 del digitale terrestre. Tornano disponibili Zallu e Belloni dopo aver scontato la giornata di squalifica. All’andata si impose il Cagliari per 1-0, grazie alle rete di Kourfalidis.

In vendita online sul sito di Ticketone e nelle ricevitorie autorizzate i biglietti per assistere all’incontro. 5€ il prezzo del singolo tagliando. Gli abbonati riceveranno un codice promozionale via mail che permetterà loro di acquistare i biglietti a solo 1€. L'ingresso del centro sportivo dedicato ai tifosi è quello di via Sa Ruina.

È un momento della stagione in cui c'è bisogno di una sterzata immediata per capitan Palomba e compagni, i quali non vincono dal 21 gennaio, successo per 2-1 interno alla Roma. Nelle successive otto partite sono arrivati tre pareggi e ben cinque sconfitte. L’ultimo ko, a Napoli per 1-0.

