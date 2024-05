Il primo gol in Serie A che vale la salvezza del Cagliari. Non poteva chiedere di meglio Matteo Prati, che ha firmato il vantaggio rossoblù nella partita dell'aritmetica certezza della permanenza in Serie A. «Quando ho visto la palla arrivare ho pensato solo a tirare», il suo racconto della rete che ha steso il Sassuolo nello 0-2 di Reggio Emilia.

«Sono contento per i tifosi e per noi che abbiamo lavorato duro tutto l'anno, ce lo meritiamo. Non ero ancora riuscito a segnare, c'ero andato vicino ed è bellissimo farlo ora: è pesantissimo». Una salvezza firmata Claudio Ranieri, che aveva mandato Prati in campo quattro minuti prima ed è stato subito ripagato.

E che il centrocampista chiede a gran voce che continui sulla panchina rossoblù: «È stato l'anima di questa squadra e ci ha portato a questo, è un leader che seguiamo sempre e speriamo che rimanga».

