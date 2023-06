Il Bari vince 1-0 contro il Sudtirol e vola alla finale playoff della Cadetteria. Decide una rete di Benedetti nella ripresa, che annulla il successo ottenuto dai bolzanini all’andata e permette ai pugliesi di continuare a sognare il ritorno in Serie A.

Allo stadio San Nicola i padroni di casa – chiamati a vincere per forza – provano da subito a fare la partita, cercando l’occasione giusta per bucare la difesa eretta da Bisoli a difesa dell’1-0 dell’andata.

Gli uomini di Mignani sfiorano il vantaggio al 34’ con Cheddira, che si gira in area e scocca di destro, con il pallone che però finisce a lato di un soffio. Ma è nell’extra-time della prima frazione che succede di tutto: prima Vicari stacca su corner costringendo Poluzzi al miracolo; poi Curto si invola da solo in contropiede e viene steso da Ricci al limite dell’area pugliese: rosso diretto e Bari in 10.

Nella ripresa, anche se con l’uomo in meno, i pugliesi non smettono di cercare la via del gol. Dopo neanche tre minuti Poluzzi addomestica non senza difficoltà un tiro insidioso di Esposito. Ma la rete dei padroni di casa arriva poco prima del 70’: la sigla Benedetti che riceve palla sul dischetto e con un destro di prima intenzione fulmina Poluzzi, facendo esplodere il San Nicola.

Nei minuti finali i bolzanini provano a far valere l’uomo in più e si gettano in avanti alla ricerca del pareggio.

Ma il disperato assedio non porta frutti. E al triplice fischio festeggiano i pugliesi, che ora aspettano il risultato della supersfida tra Cagliari e Parma.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata