E’ finita in tragedia Nigeria-Ghana, gara di spareggio per l’ammissione ai Mondiali di calcio del 2022. I tifosi di casa, delusi per l’eliminazione della Nigeria, al termine del match hanno fatto invasione di campo provocando violenti scontri con la Polizia e aggredendo anche alcuni calciatori di entrambe le squadre e addetti ai lavori.

Una persona ha perso la vita: è Joseph Kabyungo, medico della Fifa e della Caf (la Federazione africana) originario dello Zambia che si trovava a bordo campo e che avrebbe dovuto effettuare i consueti controlli antidoping a fine partita.

Caf e Fifa sotto choc: “Oggi piangiamo la scomparsa del nostro ufficiale medico Joseph Kabungo, che era in servizio come ufficiale antidoping, e porgiamo le nostre più sincere condoglianze alla sua famiglia e alla famiglia del calcio. Era un membro devoto e ampiamente amato della nostra comunità calcistica e il suo impatto è stato vasto, avendo anche fatto parte della squadra vincitrice della Coppa d’Africa 2012. La sua morte è un’enorme perdita”.

Indagini sulle cause della morte sono ancora in corso. Le forze dell’ordine spiegano che è “prematuro” trarre conclusioni, secondo un testimone citato dal quotidiano locale The Cable Kabungo sarebbe stato picchiato e poi calpestato a fine partita, durante il fuggi fuggi scaturito dall’intervento della Polizia. L’uomo è stato portato in ospedale, ma non ce l’ha fatta.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata