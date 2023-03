Uno chef paffuto con i baffi, con una pizza in mano, in sella a una Vespa. Insomma, il trionfo dei più stucchevoli luoghi comuni sull’Italia e su Napoli in particolare.

È quanto si vede in una grafica postata sugli account social ufficiali del Porto, squadra portoghese avversaria dell’Inter in Champions League.

Una provocazione, diretta proprio alla squadra milanese allenata da Simone Inzaghi, ma che di fatto fa il verso al popolo partenopeo, risultando offensiva per tutti gli italiani. E che, per questo, non ha mancato di innescare polemiche.

Basti leggere il tenore dei commenti degli utenti italiani sotto al post del club portoghese.

«Giustamente la Pizza perché mettere lo Smog e la CO2 della Pianura Padana sarebbe stato troppo complicato per il Grafico», scrive un utente.

«Non sapete nemmeno dove si trovi Milano», punge un altro. E ancora: «Da quando Milano è conosciuta per la pizza?».

Ma anche i tifosi portoghesi storcono il naso e sottolineano l’autogol comunicativo: «Milano non è Napoli, è come dire: andiamo a Porto a visitare la Torre di Belem o il Castello di São Jorge (che, invece, si trovano a Lisbona, ndr)».

Poche i sorrisi, insomma, e molte, moltissime le critiche, per la «baracconata da poveracci», spia del fatto che, aggiungono gli utenti, «c’è chi conosce il rispetto e chi no».

(Unioneonline/l.f.)

