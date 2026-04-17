Non ha parlato alla vigilia Fabio Pisacane in vista di Inter-Cagliari, ma lo ha fatto a pochi minuti dall’inizio della partita direttamente dal prato del Meazza. «Contro queste grandi squadre devi sbagliare il meno possibile», il piano gara dell’allenatore rossoblù. «Ci auguriamo di avere un buon approccio, questa sera affronteremo chi ha dimostrato di essere la più forte del campionato fino a oggi: lo dicono i numeri. Dovremo avere una cultura dei dettagli maniacale».

In attacco, la scelta di Pisacane è ricaduta di nuovo su Gennaro Borrelli. «È stato tre mesi fuori, ma ci abbiamo puntato a luglio», dice il tecnico sul centravanti di stasera in Inter-Cagliari. «È stato un peccato perderlo, ma è il passato: mancano 6 partite e deve dare il suo contributo, sto cercando di metterlo nelle condizioni di recuperare il tempo perso. Dovrà mostrare spirito di sacrificio, perché la difesa parte dagli attaccanti e non possiamo pensare di avere un giocatore che non faccia questo». Su una sua conferma in panchina: «So benissimo quali pressioni ci siano, sto cercando di fare meno danni possibili. Con Chivu ci siamo incrociati in Primavera, c’è un rapporto di stima: dopo questa partita, gli auguro di vincerle tutte».

Sabato scorso, il Cagliari ha ottenuto una fondamentale vittoria – che mancava dal 31 gennaio – contro la Cremonese ed è ora a +6 sulla zona retrocessione. «Ma da quando abbiamo iniziato a fare le tabelle abbiamo visto cosa è successo», ci tiene a precisare Pisacane. «Dobbiamo concentrare le energie per fare più punti possibili, possiamo farne ovunque e contro chiunque. La partita passata ci ha permesso di fare un passo avanti, ma è ancora lunghissima per l’obiettivo».

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