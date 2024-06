Fabio Pisacane è stato confermato alla guida del Cagliari Primavera fino al 30 giugno 2026. Con lui resta in rossoblù anche il vice Matteo Battilana. L’annuncio arriva dal club.

Pisacane, già calciatore del Cagliari dal 2015 al 2021 (153 presenze e 5 gol), approda sulla panchina della Primavera nel marzo 2023 per la prima esperienza successiva a quelle da Collaboratore tecnico della Prima squadra e nel settore giovanile, in mezzo anche la vittoria da allenatore ad interim della Prima squadra, il 26 dicembre 2022 contro il Cosenza.

Alla guida della Primavera ottiene subito la salvezza risollevando le sorti del gruppo nel finale di stagione 2022-2023. Quindi l’annata appena trascorsa, con i playoff sfumati solo all’ultimo.

«Questo rinnovo mi riempie di orgoglio ed è una ulteriore fonte di stimolo che si unisce alla grande voglia, mia e di tutto lo staff, di continuare il nostro lavoro affrontando nuove sfide nella stagione alle porte», commenta Pisacane.

«Ringrazio il Club per aver voluto, attraverso questo prolungamento, riconoscere il mio lavoro e quello di chi mi affianca. Sinora abbiamo raggiunto determinati risultati, a livello di collettivo e sui singoli ragazzi, e li consideriamo un punto di partenza per ciò che ci aspetta. Il nostro percorso è iniziato sedici mesi fa, poterlo proseguire è una soddisfazione enorme, una grande responsabilità perché mi riconosco in questi colori e nei valori che il Cagliari incarna. Andiamo avanti tutti insieme», conclude, «con il massimo impegno e l’entusiasmo che è fondamentale per onorare la nostra maglia, darle ulteriore valore e aiutare i ragazzi con cui avrò il piacere di lavorare».

(Unioneonline/E.Fr.)

