"Io sto bene, ho parlato con la proprietà l'altro giorno: non è la prima volta che vengono, è già successo tre o quattro volte e abbiamo parlato di tutto, sono tranquillo per il mio lavoro".

Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato dell’incontro con John Elkann alla Continassa avvenuto in settimana.

"La lotta Champions riguarderà tante squadre e durerà fino all'ultima giornata, c'è da lottare e fare più punti possibili: noi guardiamo a una gara per volta, pensiamo a Udine e a vincere", ha detto l'allenatore bianconero, facendo il punto sulle ultime cinque partite di campionato.

"Sui possibili successori lo leggo sui giornali, io sono sereno e concentrato su ciò che devo fare - aggiunge l’ex calciatore - e io devo portare la squadra in Champions e cercare di vincere la Coppa Italia. Non sono influenzato dalle voci, sono talmente concentrato su ciò che devo fare da non avere tempo di guardare ciò che esce sui giornali".

E a proposito di CR7: "Ronaldo sta bene e si è allenato bene, è sereno: è una cosa positiva per il gruppo. Lui è carico, ha grandi motivazioni: capisce che è un momento particolare, un campione cerca di trovare il meglio e l'obiettivo è la qualificazione in Champions. Cristiano è tranquillo ma concentrato, tutti dobbiamo fare di più. E domani giocherà con Dybala".

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata