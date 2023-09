«Per me il Cagliari è una scelta importante. Spero di stare qui tanti anni e fare talmente bene da tornare in Nazionale. Ecco, questo è il mio sogno».

Prima conferenza in rossoblù nella sala stampa della Unipol Domus per l’attaccante Andrea Petagna, che mette subito le carte in tavola.

«Arrivo in una società importante, storica, che tra l’altro rappresenta un’intera regione. Per me questo è un onore. Ho trovato un bel gruppo e una leggenda come allenatore. La chiamata di Ranieri», ammette il 28enne bomber triestino, «è stata decisiva per il mio arrivo qui».

Le caratteristiche? «Mi piace indubbiamente giocare con due punte e mi adatto al mio partner, che sia un attaccante più fisico o più rapido. E qui, tra Pavoletti, Lapadula e Luvumbo, ci sono grandi attaccanti. Forse la mia caratteristica migliore è quella di giocare spalle alla porta. E vorrei segnare qualche gol in più».

L’infortunio di Bologna? «Per fortuna non è stata una lesione e abbiamo lavorato bene per essere a disposizione domenica contro l’Udinese. Poi le valutazioni decisive le farà il mister».

