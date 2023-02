E' ufficiale, Zdenek Zeman ha firmato il contratto con il Pescara Calcio e alle 13.10 ha lasciato gli uffici del presidente Sebastiani per recarsi, assieme al massimo dirigente abruzzese e al direttore sportivo Daniele Delli Carri, al DelfinoTrainingCenter di Marina di Città Sant'Angelo (Pescara) dove nel pomeriggio ha diretto il primo allenamento della squadra.

«Sono contento, altrimenti non sarei qui oggi. I rapporti con il presidente? Eravamo sempre in pace. Nessun problema. Pescara per me non è una piazza particolare, ma è anche una bella città, tra l'altro».

Obiettivi? «Sono venuto per lavorare - ha detto - perché mi piace stare sul campo per fare qualcosa e speriamo si riesca a raggiungere qualche obiettivo. I tifosi? Li vorrei vedere come dodici anni fa».

Sempre oggi Zeman sarà presentato nel corso di una conferenza stampa.

© Riproduzione riservata