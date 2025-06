L’Italia perde un altro pezzo: Manuel Locatelli lascia Coverciano per un trauma alla caviglia destra riportato durante l'allenamento di ieri con la Nazionale. Il centrocampista della Juventus, che stamattina ha effettuato una risonanza magnetica, non potrà essere disponibile per le gare di qualificazione ai Mondiali del 2026 contro Norvegia (venerdì a Oslo) e Moldavia (lunedì prossimo a Reggio Emilia, entrambe alle 20.45).

Un'altra assenza per Luciano Spalletti, dopo gli infortuni del portiere Guglielmo Vicario e del difensore Alessandro Buongiorno, oltre alla polemica rinuncia da parte di Francesco Acerbi. Questo l'elenco aggiornato dei convocati dell'Italia:

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Verona), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Federico Gatti (Juventus), Luca Ranieri (Fiorentina), Destiny Udogie (Tottenham), Davide Zappacosta (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle United);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).

(Unioneonline)

