In cima alla lista c'è Michele Pazienza, classe 1982. La Torres sta cercando di chiudere la trattativa per portarlo sulla panchina occupata per quattro stagioni da Alfonso Greco. Pazienza arriva da Benevento dove è stato chiamato a febbraio per sostituire Gaetano Auteri, ma è stato esonerato dopo sole cinque partite dove la squadra ha raccolto quattro pareggi e nessuna vittoria.

Pugliese, ex centrocampista di Napoli e Juventus, Pazienza ha iniziato ad allenare a Pisa, poi è passato al Cerignola che ha portato in Serie C. Ad Avellino ha ottenuto il secondo posto e la semifinale promozione, ma è stato allontanato all'inizio del campionato successivo.

La Torres conta di firmare il contratto in settimana e poi iniziare il mercato, che non sarà affatto semplice, anche perché sono tanti, forse troppi i giocatori con contratto pluriennale.

