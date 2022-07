Leonardo Pavoletti si lega al Cagliari fino al 2025, spalmandosi l’ingaggio.

Il numero 30 resta dunque in rossoblù nonostante la retrocessione e si candida per guidare l’attacco della squadra di Liverani nell’avventura in cadetteria.

Con Cerri che resta a Como e con Joao Pedro in cerca di sistemazione (Galatasaray? Valencia?), il reparto avanzato dei sardi è ancora un cantiere aperto.

Sembra però allontanarsi la pista Lapadula, mentre il principale obiettivo davanti sarebbe ora George Pușcaș, romeno classe 1996, 18 presenze e 8 gol col Pisa nella scorsa stagione.

Un altro nome circolato è quello di Gabriel Strafezza, attaccante del Lecce. Ma ingaggio e concorrenza renderebbero la pista poco percorribile.

Da lunedì, intanto, i rossoblù inizieranno la preparazione ad Asseminello, dove si presenteranno anche gli unici due nuovi arrivi di questi giorni, Alessandro Di Pardo e Nicolas Viola, entrambi ingaggiati per rafforzare il centrocampo.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata