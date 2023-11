Paura per Neymar: alcuni malviventi avrebbero tentato di rapire la figlia Mavie, nata da appena un mese.

È successo in Brasile, a Cotia, nella periferia di San Paolo: tre uomini armati, approfittando di un blackout, hanno fatto irruzione nella casa dei genitori della compagna del calciatore brasiliano, l’influencer digitale Bruna Biancardi.

La madre e il padre di Biancardi (che non era in casa, e neanche la bambina) sono stati presi in ostaggio, portati in una stanza, legati e imbavagliati. Quando i criminali si sono resi conto dell’assenza di mamma e neonata, hanno saccheggiato l’abitazione portando via oggetti di valore, e sono fuggiti.

Sui social, Biancardi ha rassicurato i follower che «grazie a Dio è andato tutto bene». Anche l'attaccante brasiliano ha pubblicato un messaggio: «Giornata triste, ma grazie a Dio stanno tutti bene».

Secondo quanto si apprende uno dei malviventi è stato arrestato, si tratterebbe di un vicino di casa delle vittime. Gli altri due banditi, invece, sono ancora ricercati.

