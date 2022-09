Partitella in famiglia per il Cagliari, che ha chiuso così la sua settimana di lavoro. I rossoblù di Liverani, alla Domus, hanno sfidato i ragazzi della Primavera di Filippi.

Assenti i nazionali Lapadula, Makoumbou, Obert e Kourfalidis per la prima squadra, capitan Palomba e Griger per i giovani rossoblù.

Alla fine, punteggio finale di 3-1 per i “grandi”, con i gol di Pereiro e Luvumbo, che ha propiziato anche un autogol, per la prima squadra, e del giovane 2005 Vinciguerra per la Primavera.

Liverani ha utilizzato tutti i giocatori a disposizione, alternando diverse soluzioni tattiche.

Lunedì pomeriggio si ricomincia, con il primo allenamento nella settimana che porterà alla gara di sabato pomeriggio (ore 14) sempre alla Domus col Venezia.

© Riproduzione riservata