Dopo una settimana di ritiro al Crai Sport Center di Assemini, il Cagliari è atteso a Parma dalla prova del campo. I rossoblù, stasera alle 20.45, chiudono la sesta giornata di Serie A con un posticipo che – in caso di vittoria, sarebbe la prima in campionato – permetterebbe un gran balzo avanti in classifica, visto che nel weekend hanno perso tutte le dirette concorrenti più vicine e c’è la possibilità di lasciare l’ultimo posto.

Per l’occasione, Davide Nicola appare intenzionato a schierare un modulo a specchio rispetto ai gialloblù: 4-2-3-1, peraltro già visto martedì scorso in Coppa Italia contro la Cremonese. Rientra Yerry Mina, sei giorni fa tenuto a riposo, non c’è invece il match winner Gianluca Lapadula (fra gli indisponibili in attacco alla pari di Leonardo Pavoletti). Le indicazioni date anche ieri in conferenza stampa fanno pensare a Zito Luvumbo spostato in fascia, con Roberto Piccoli unica punta. A destra avanza Nadir Zortea, mentre come trequartista il ballottaggio è fra Gianluca Gaetano e Nicolas Viola. Torna fra i convocati dopo un mese Matteo Prati.

Nel Parma, l’allenatore Fabio Pecchia negli scorsi giorni ha perso a lungo il difensore Alessandro Circati (il padre Gianfranco giocò al Cagliari dal 2000 al 2002) per un grave infortunio al ginocchio, che lo terrà fuori per sei mesi. Squalificato Matteo Cancellieri, espulso nove giorni fa a Lecce dove i gialloblù perdevano 2-0 fino al 93’ ma sono poi riusciti a pareggiare 2-2.

Arbitra Francesco Fourneau, con live su unionesarda.it e dalle 20.15 la diretta su Radiolina con la radiocronaca di Lele Casini e al fischio finale il post partita con tutti i commenti. A seguire le probabili formazioni di Parma-Cagliari.

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Osorio, Balogh, Coulibaly; Keita, Bernabé; Man, Hernani, Mihăilă; Bonny. Allenatore Pecchia.

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Marin, Deiola; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli. Allenatore Nicola.

