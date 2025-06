Una statua fatta di passione, notti insonni e oltre 12.000 mattoncini Lego. È così che Gigi Riva, leggenda del Cagliari e icona del calcio italiano, rivive in una scultura unica al mondo.

Un busto in scala, fedele e vibrante, che sarà esposto al Museo del Calcio di Coverciano dal 27 giugno all’8 luglio per celebrare il 60° anniversario dell’esordio in Nazionale del “Rombo di Tuono”.

A firmare l’opera è un artista, Maurizio Lampis, che ha voluto rendere omaggio non solo al campione, ma all’uomo che ha incarnato l’orgoglio di un’intera Isola.

«Questo progetto è uno dei più importanti e sentiti della mia carriera – racconta l’autore Maurizio Lampis –. Ho dedicato 45 notti di studio e sperimentazione, rimontando la testa del busto nove volte per trovare la forma perfetta».

Inaugurata il 7 novembre 2023 nel giorno del 79° compleanno di Riva, la scultura ha da subito conquistato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Il tocco finale? L’autografo originale del campione, impresso su un mattoncino, rende il busto ancora più prezioso.

La soddisfazione è massima: «Esporlo a Coverciano, accanto alla Coppa del Mondo e alle maglie dei grandi della Nazionale, è un sogno che si realizza. È il riconoscimento che l’opera ha un valore non solo artistico, ma anche emotivo».

Per l’occasione, in accordo con la famiglia Riva, sono stati prodotti soltanto 60 mattoncini commemorativi in edizione limitata: andati esauriti in pochissimi giorni. Un piccolo oggetto per celebrare un gigante del nostro calcio, ancora oggi miglior marcatore della storia della Nazionale italiana.

