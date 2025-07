Dopo Tommaso Augello, anche Nicolas Viola si congeda dal Cagliari dopo la scadenza del suo contratto coi rossoblù. Il fantasista calabrese era uno dei più esperti in rosa, arrivato nell’estate 2022 all’indomani della retrocessione, e nel suo triennio ha dato un gran contributo prima per la promozione in Serie A e poi per le due successive salvezze. Sono 11 i gol realizzati, in 77 presenze, ma oltre ai numeri è stato un elemento fondamentale dello spogliatoio, come riconosciuto più volte in primis da Claudio Ranieri.

«Esprimo la mia più sincera gratitudine», ha scritto Viola sui suoi account social, «per l'opportunità di aver potuto far parte di questo club, mitico, per aver vestito i suoi colori e aver rappresentato i valori di questa società, condividendo momenti di gioia e sfida con i miei compagni, allenatori, società, addetti ai lavori e tutti i tifosi a cui sarò sempre riconoscente. La mia anima si è forgiata, in questi tre anni, nel crogiuolo di questo campo sacro, mentre il mio cuore batteva al ritmo dei vostri applausi sinceri. Infinitamente grazie da parte mia e della mia famiglia».

Per Viola ora inizierà una nuova parte della sua carriera, col Cagliari che ieri l’aveva salutato così: «Una luce di colore Viola che ha illuminato le nostre giornate. Semplicemente… Nicolas». Assieme a lui, col 30 giugno, sono scaduti i contratti di Tommaso Augello, Jakub Jankto e José Luis Palomino, mentre è finito il prestito di Florinel Coman.

