Răzvan Marin è entrato dalla panchina, ma è riuscito lo stesso a rendersi decisivo in Parma-Cagliari: suo lo splendido gol del secondo vantaggio rossoblù. Stasera la vittoria per 2-3 al Tardini sblocca la squadra di Davide Nicola, dopo il ritiro imposto a seguito del match contro l’Empoli.

«È stata una settimana dura in ritiro, ma abbiamo fatto bene e si è visto in campo», afferma il centrocampista. «Secondo me anche nelle prime partite abbiamo fatto buone prestazioni, solo contro l'Empoli è stata più difficile». E stasera si è sbloccato non solo lui ma tutta la squadra: «Alla fine le occasioni le abbiamo avute, sono contento per Piccoli che ha fatto gol. Dobbiamo continuare così, a lavorare e dare tutto in campo».

© Riproduzione riservata