È il giorno dei giorni. Dopo l’epica rimonta di martedì alla Unipol Domus, la sfida col Parma si sposta stasera al Tardini dove il Cagliari proverà a chiudere il conto e conquistare la finalissima con il Bari che vale la Serie A.

Il 3-2 della gara d’andata consente alla squadra di Ranieri di avere a disposizione due risultati su tre, ma il tecnico romano ha già fatto sapere che non giocherà per il pareggio e punta a conquistare la settimana vittoria di fila (comprese le ultime quattro in campionato). L’attesa è frenetica e la tensione sale di ora in ora nella città emiliana. Nemmeno la pioggia caduta nel primo pomeriggio ha raffreddato i bollenti spiriti, c’erano le file ai cancelli già due ore prima della partita.

Gli undici rossoblù a rompere il ghiaccio saranno Radunovic, Zappa, Dossena, Obert, Azzi, Nandez, Makoumbou, Deiola, Luvumbo, Kourfalidis e Lapadula.

Dall’altra parte, Pecchia si affiderà a Chichizola (out Buffon), Delprato, Osorio, Circati, Coulibaly, Estevez, Bernabé, Man, Sohm, Benedyczak e il capitano Vazquez.

Stadio tutto esaurito, manco a dirlo, con un intero spicchio occupato da 1300 sardi giunti dall’Isola (tanti altri tifosi rossoblù, soprattutto emigrati, hanno trovato posto negli altri settori).

Fischio d’inizio alle 20.30, arbitra l’internazionale Orsato.

