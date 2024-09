Francesco Fourneau di Roma è l’arbitro designato per Parma-Cagliari, sfida valida per la sesta giornata di campionato in programma lunedì prossimo alle 20.45.

Quarant’anni, il fischietto romano vanta 41 presenze in A, dove è al primo arbitraggio di questa stagione 2024-25.

In carriera Fourneau ha diretto tre volte il Cagliari nel massimo campionato, una vittoria e due pareggi il bilancio per i sardi. Per restare alla scorsa stagione, nel 2024 ha arbitrato Cagliari-Salernitana 4-2 e Inter-Cagliari 2-2.

Questi gli arbitri designati per le partite della sesta di campionato.

Milan-Lecce (venerdì alle 20.45): Zufferli di Udine

Udinese-Inter (sabato alle 15): Sacchi di Macerata

Genoa-Juventus (sabato alle 18): Colombo di Como

Bologna-Atalanta (sabato alle 20.45): Rapuano di Rimini

Torino-Lazio (domenica alle 12.30): Sozza di Seregno

Como-H. Verona (domenica alle 15): Giua di Olbia

Roma-Venezia (domenica alle 15): Abisso di Palermo

Empoli-Fiorentina (domenica alle 18): Aureliano di Bologna

Napoli-Monza (domenica alle 20.45): Manganiello di Pinerolo

Parma-Cagliari (lunedì 30 alle 20.45): Fourneau di Roma

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata