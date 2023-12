Contro il Rimini l’Olbia non va oltre lo 0-0. Il recupero della 14esima giornata di Serie C, giocato stasera al “Nespoli”, termina a reti inviolate, riservando alle due formazioni un punto buono per muovere la cortissima classifica del Girone B.

Ospiti decisamente più pericolosi, tanto che la palma di migliore in campo se la guadagna il portiere di casa Rinaldi, autore nel primo tempo di diversi interventi decisivi. Dopo la sconfitta interna col Perugia, la squadra di Leandro Greco non dà grandi segnali di ripresa sul piano del gioco ma, soprattutto, delle occasioni da rete: Ragatzu non al top dopo il problema alla caviglia e le assenze di Nanni e Biancu per infortunio – il sassarese si sarebbe fatto male durante la rifinitura – non aiutano, ma il campionato non aspetta. E sabato sarà trasferta sul campo del Pescara di Zdenek Zeman quinto in classifica e in netta ripresa dopo il periodo di flessione caratterizzato da 4 sconfitte in un mese.

Gli abruzzesi vengono da due vittorie consecutive, l’ultima delle quali maturata lunedì contro il Pontedera dell’ex Olbia e Cagliari Max Canzi, piegato con un sonoro 5-0. E sembrano, al contrario dei galluresi, in gran forma.

© Riproduzione riservata