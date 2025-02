Mezzo passo falso al “Vanni Sanna” della Torres che pareggia 0-0 col Gubbio. Risultato equo perché gli umbri dominano nel primo tempo, la squadra sassarese gioca meglio nel secondo ma non sblocca il match. E vede la capolista Virtus Entella allontanarsi a 7 lunghezze.

CRONACA- Il Gubbio col 4-2-3-1 mette in crisi la formazione di Greco che per venti minuti soffre le pene dell’inferno. Su un rilancio corto (2’) recupera il Gubbio, palla a D’Ursi che da fuori da sinistra calcia potente: Zaccagno mette in angolo. Al 7’ ripartenza pericolosa degli ospiti che vanno al tiro da fuori con Iaccarino: un metro a destra del palo. Altra azione pericolosa su ripartenza al 14’, ma Spina in area a destra opta per un cross sballato. Al 21’ ci prova Faggi da fuori: potente, respinge Zaccagno e poi allontana Guiebre.

La Torres risponde finalmente al 22’ con una punizione che Antonelli da sinistra cerca di mettere al centro ma intercetta un difensore. Al 32’ corner sinistro e Fischnaller vicino al primo palo incorna all’indietro: la palla finisce sul palo esterno opposto. Al 34’ sale male la difesa e Faggi si trova a destra solo, va via ma calcia alto. Ancora il Gubbio recupera palla e va al tiro con Tommasini: centrale. Al 44’ Tommasini va via ad Antonelli, entra in area e calcia il diagonale: largo.

SECONDO TEMPO- La ripresa si apre con Varela in campo che ha subito l’occasione buona, con un suggerimento in area di Fischnaller, ma calcola male i tempi e il portiere esce e blocca. Ancora Varela su una ripartenza: riceve a sinistra, converge e tira, si allunga Venturi per mettere in angolo. Proteste sassaresi al 57’ su lancio lungo per Zambataro che scatta a destra e in area cade a contatto con Tentardini. Subito dopo traversone di Fabriani e girata di testa di Zamparo angolatissima, ma ci arriva il portiere.

Al 75’ contropiede umbro con Tentardini, ma la difesa sassarese rientra bene. Brivido al 92’. Idda perde palla sulla trequarti e va via Maisto che fa 60 metri di campo ma una volta entrato in area conclude fuori.

