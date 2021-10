C’è anche Nicolò Barella fra i trenta finalisti per il Pallone d’oro 2021. La vittoria dell’Europeo tinge d’azzurro le candidature, dopo due anni di fila senza italiani in finale.

Oltre al sardo la giuria scelto di inserire Bonucci, Chiellini, Donnarumma e Jorginho.

Di seguito l’elenco dei trenta nomi tra cui il 29 novembre sarà deciso il vincitore del prestigioso premio assegnato da France Football: Cesar Azpilicueta, Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Ruben Dias, Bruno Fernandes, Phil Foden, Erling Haaland, Harry Kane, N'golo Kanté, Simon Kjaer, Robert Lewandowski, Romelu Lukaku, Riyad Mahrez, Lautaro Martinez, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Luka Modric, Gerard Moreno, Mason Mount, Neymar, Pedri, Mohamed Salah, Raheem Sterling, Luis Suarez.

Spicca il nome di Simon Kjaer, che ha trascinato la Danimarca in semifinale agli Europei, è stato protagonista di una grande stagione con la maglia del Milan e ha salvato la vita a Eriksen durante la prima partita di Euro 2020.

Immancabili Messi e Ronaldo, i due chehanno monopolizzato il riconoscimento negli ultimi 12 anni: sei trofei per l’argentino, cinque per il portoghese, in mezzo solo Luka Modric. Difficile che quest’anno uno dei due si possa ripetere. L’Italia punta sui suoi cinque assi: soprattutto su Jorginho, che oltre agli Europei ha vinto anche la Champions con la maglia del Chelsea.

