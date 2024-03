L'1-0 al Cagliari spedisce il Monza al nono posto in classifica: i brianzoli si possono giocare un posto in Europa nel finale di campionato. «Non ho ancora visto la classifica, mi hanno detto che è molto bella e siamo soddisfatti», il commento di Raffaele Palladino dopo la vittoria di questo pomeriggio.

«Stiamo raccogliendo delle soddisfazioni perché alleno un grande gruppo, complimenti ai ragazzi che hanno dimostrato di avere personalità e carattere. Se la vogliono giocare con tutti e dobbiamo continuare così, per essere la mina vagante di queste ultime partite».

La salvezza il Monza l'ha già raggiunta, a differenza del Cagliari: «L'obiettivo l'abbiamo già ottenuto, ora vogliamo divertirci con tutti. Abbiamo fatto undici clean sheet e ci difendiamo in maniera solida: mi piace». Sulla partita Palladino ammette delle difficoltà: «Il Cagliari ci ha fatto giocare in maniera sporca, nel primo tempo abbiamo fatto tanti errori tecnici. Ma sono vittorie che ti danno morale».

