La vittoria sul Perugia ha ridato ossigeno e coraggio, oltre ai tre punti. Adesso, però, il Cagliari deve ritrovare la continuità e il match di oggi allo stadio “Barbera” - dove il Palermo ha faticato non poco quest’anno - può essere un’opportunità quasi irripetibile, a due giornate dal giro di boa.

L’emergenza condiziona inevitabilmente le scelte di Liverani, che non potrà contare su Mancosu, Rog, Deiola, Barreca e Di Pardo, tutti potenziali titolari. A rompere il ghiaccio stasera saranno pertanto Radunovic, Zappa, Capradossi, Altare, Obert, Nandez, Makoumbou, Kourfalidis, Falco, Lapadula e Pavoletti. Confermata la coppia d’attacco Lapadula-Pavoletti (tre gol in due domenica scorsa) con l’ex Stella Rossa alle spalle (la sorpresa più lieta contro gli umbri e in cerca pure lui di conferme).

Anche per i rosanero questa sfida - ribattezzata derby delle isole - può dare una scossa a una stagione ben al di sotto delle aspettative, sin qui. Reduci da tre risultati utili consecutivi e sotto di due punti, puntano al sorpasso in classifica. Corini si affiderà inizialmente a Pigliacelli, Mateju, Nedelcearu, Bettella, Valente, Segre, Stulac, Gomes, Sala, Di Mariano e, soprattutto, l’italo-brasiliano Brunori, vice capocannoniere del torneo cadetto con 8 reti. Penultima giornata del girone d’andata, dunque. L’ultima in trasferta. Fischio d’inizio alle 18.45.

