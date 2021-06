Definito il primo accoppiamento dei quarti di finale dei campionati europei di calcio. Saranno Repubblica Ceca e Danimarca a sfidarsi per un posto tra le quattro migliori d’Europa.

La Repubblica Ceca ha battuto a sorpresa l’Olanda per 2-0 alla Puskas Arena di Budapest.

Le reti di Holes al 68’ e di Schick all’80’, orange in 10 a inizio ripresa per l’espulsione di De Ligt.

Un primo tempo equilibrato si conclude a reti bianche, con occasioni da una parte e dall’altra, la più clamorosa per i cechi sul piede di Barak.

A inizio ripresa Olanda vicinissima al gol con un’azione personale strepitosa di Malen, neutralizzata da un’ottima uscita di Vaclik. Pochi minuti dopo l’episodio che fa girare la partita, con De Ligt che viene espulso per un fallo di mano da ultimo uomo.

La Repubblica Ceca prima si avvicina al gol, poi lo trova grazie a una doppia gentile concessione di Stekelenburg. Il portiere olandese regala un angolo con una papera, poi sullo stesso corner esce a farfalle: torre di Kalas sul secondo palo e testa di Holes per l’1-0 dei cechi.

Gli orange accennano una reazione ma non creano occasioni, e all’80’ Schick la chiude spingendo in rete di sinistro un assist di Holes. Per l’attaccante ex Sampdoria e Roma è il quarto gol in questi Europei.

