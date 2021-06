La Norvegia non sta disputando i Campionati Europei e dunque la stella del calcio scandinavo Erling Halaand può godersi le vacanze in attesa della nuova stagione in Bundesliga. E la giovane stella del Borussia Dortmund pare si stia divertendo davvero. Per le ferie il giovane attaccante ha scelto l’isola greca di Mykonos e secondo le indiscrezioni pubblicate da alcuni giornali sportivi, come l’ellenico Sporttime, non starebbe badando a spese.

Un esempio? Avrebbe invitato tutti i suoi amici in un locale, offrendo loro una cena luculliana, del valore di 500mila euro. Non solo, dopo aver saldato il conto avrebbe anche lasciato una mancia da sogno al personale, pari a non meno di 30mila euro.

Dal canto proprio, Halaand, dopo che il gossip ha fatto il giro del mondo, ha smentito le cifre, con un tweet, dal messaggio eloquente: “Si sono dimenticati la portata principale: le fake news”.

Sia come sia, Erling, che compirà 21 anni il prossimo 21 luglio, è ormai abituato ai record e fare le cose in grande. Basti pensare che ha terminato la stagione con 41 reti segnate in 41 partite, conquistando anche il titolo di capocannoniere della Champions League con 10 gol.

(Unioneonline/l.f.)

