Si allenava già con i compagni, ma l’annuncio ufficiale non era ancora arrivato. Il Cagliari ha scelto il modo più originale per comunicare ai tifosi che Gaetano Oristanio è a tutti gli effetti un nuovo giocatore rossoblù.

Lo ha fatto con un post social, dove l’attaccante compare con le valigie, al fianco di un doppio cartello: uno indicante Cagliari, l’altro Oristano. Ma nel fotomontaggio la città cambia nome, con una finta correzione proprio in Oristanio.

L’attaccante dell’under 21, nelle ultime due stagioni in Olanda al Volendam (per lui 62 presenze e 8 gol), arriva in prestito dall’Inter e rappresenterà una valida alternativa per il reparto offensivo.

