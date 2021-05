Con un originale escamotage, l’Olbia rende noto il rinnovo del contratto che la lega a Daniele Ragatzu.

L’ex Cagliari resterà in Gallura anche per la prossima stagione di Serie C, come svelerebbe l’Ultima ora di Televideo e lo scambio di commenti via social tra il club e il presidente Alessandro Marino, colti da (finto) stupore.

La trovata dello scoop o presunto tale di Televideo diverte la piazza, che intanto sa che potrà contare per un altro campionato sull’attaccante quartese, tornato a Olbia lo scorso ottobre dopo la nuova esperienza al Cagliari in Serie A e autore da allora di 14 gol, per un totale di 47 in maglia bianca, già indossata, prima di quest’anno, dal 2016 al 2019.

Il contratto di Ragatzu era in scadenza, come quello di molti compagni di squadra, il 30 giugno. Il prolungamento del rapporto col fantasista è la prima operazione di mercato dei galluresi in vista della stagione 2021/22.

© Riproduzione riservata