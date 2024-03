La Juventus Next Generation espugna il “Nespoli” 4-0, infliggendo all’Olbia, in occasione del turno infrasettimanale valido per l’11ª giornata di ritorno di Serie C, giocato stasera, la diciottesima sconfitta in campionato.

La resa della squadra di Marco Gaburro avviene già nel primo tempo. In 5’ la formazione ospite è avanti 2-0: il vantaggio lo sigla Guerra dopo 2’, il raddoppio Hasa, autore di un eurogol. Il tris arriva al 42’ firmato da Sekulov, che 10’ prima aveva colpito il palo di testa. I giocatori guadagnano gli spogliatoi per l’intervallo, accompagnati dai fischi dello stadio, mentre in Curva Mare, disertata dagli ultras, spicca lo striscione “No alle squadre B”. Al ritorno in campo Cerri cala il poker (6’).

Galluresi sempre più penultimi in classifica con 22 punti, a -11 dalla zona salvezza, e col rischio concreto di perdere pure il treno dei playout. E contestati forte dalla Curva Mare, riapparsa per manifestare alla sua squadra tutto il malcontento.

