Olbia subito in campo per preparare la gara casalinga di domenica contro il Rimini. Dopo la sconfitta subita in trasferta dalla Vis Pesaro per 2-1, Roberto Occhiuzzi non ha concesso neppure un giorno di riposo alla sua squadra, tornata ad allenarsi già questa mattina.

“Allungheremo la settimana e lavoreremo sin da subito su un aspetto fondamentale: in questo campionato, l'atteggiamento che si ha in campo è più importante delle prestazioni”, ha spiegato il tecnico dei bianchi ieri, a caldo, nel post partita del “Benelli”, dove si è consumata la decima sconfitta.

Un Occhiuzzi furioso per un risultato in cui l’Olbia ci ha messo del suo, dimostrando ancora una volta di essere inferiore all’avversario non sul piano del gioco ma della cattiveria e della lucidità. Così, dopo lo scontro diretto della 3ª giornata di Serie C, i marchigiani allungano in classifica e vedono la luce in fondo al tunnel, mentre i galluresi, fermi a quota 18, rimangono invischiati nei playout, a 4 punti dalla zona salvezza.

Ciliegina sulla torta, contro il Rimini mancheranno per squalifica Biancu, espulso ieri (doppio giallo), e La Rosa (somma di ammonizioni), privando l’Olbia di mezzo centrocampo.

