Olbia in campo già oggi per preparare la trasferta di Siena. Il pareggio casalingo col Rimini, un 1-1 subito in rimonta e caratterizzato dal vantaggio di Ragatzu e dal gol per gli ospiti di Santini, sempre più capo cannoniere del girone con 14 reti, va archiviato in fretta. Ripartendo sì dagli errori, che anche ieri al “Nespoli” non sono mancati.

Ma soprattutto dalla prestazione. «Voglio sottolineare in positivo l'atteggiamento contro un avversario importante: la squadra è stata responsabile e attenta, dimostrando di saper impostare la partita per cercare di vincerla», ha spiegato l’allenatore Roberto Occhiuzzi nel post partita della 4ª giornata di ritorno di Serie C.

Un turno in cui i bianchi sono andati molto vicino al quarto successo in campionato. Salvo essere beffati a pochi minuti dalla fine. «C'è rammarico, considerato che il pareggio è arrivato sugli sviluppi di una punizione che non dovevamo concedere: in quella situazione si va in anticipo sull'avversario o si butta la palla nel canale», ha sottolineato il tecnico. «Contro un Rimini forte e in un campo pesante, l’Olbia ha saputo stare in trincea, limitando le armi avversarie e facendo male con le proprie. I dettagli, però, hanno fatto la differenza, e sui dettagli – ha aggiunto Occhiuzzi – continueremo a lavorare, ripartendo dalla prestazione pratica e di sostanza che abbiamo saputo offrire».

Testa, adesso, alla prossima sfida: «Ci prepareremo al meglio delle nostre forze per andare a fare risultato», avverte in conclusione l’ex Cosenza.

La situazione in classifica, a quota 19, resta complicata. La zona salvezza continua a distare 4 punti, ma le giornate per guadagnare terreno sono sempre meno. Un dettaglio da non trascurare.

