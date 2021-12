Scialbo 0-0 al “Nespoli”, dove non si capisce se sia l’Olbia a fermare la Fermana o il contrario.

La sfida della 18esima e penultima giornata di andata del campionato di Serie C, l’ultima casalinga dell’anno per la squadra di Max Canzi, si risolve in un soporifero pareggio a reti inviolate tra due formazioni in cui la voglia di non perdere è forse più forte di quella di vincere.

A parte la paratona di Van der Want su Cognigni e il gol annullato a Lella per fuorigioco nel primo tempo, e le iniziative di Pinna per i padroni di casa e Blondett per gli ospiti, quello che, data la classifica delle contendenti, è di fatto uno scontro diretto in chiave salvezza, non offre granché a livello di emozioni.

Un punto a testa, dunque, e tutti a casa. Un risultato che permette all’Olbia, al terzo pareggio stagionale, di issarsi a quota 21 in classifica, e di restare a +2 sulla Fermana. Comunque troppo vicino alla zona retrocessione, quando all’orizzonte si stagliano altri due scontri salvezza con Grosseto e Pistoiese, che chiuderanno in trasferta il 2021 dei bianchi.

Da registrare, infine, il silenzio stampa dei galluresi a fine gara: se alla vigilia aveva parlato il presidente Alessandro Marino per spronare la squadra, oggi, dalle parti di via Ungheria, tutto tace.

