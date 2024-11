Zé Maria è il nuovo allenatore dell’Olbia. Il 51enne tecnico brasiliano, all’anagrafe José Marcelo Ferreira, ex difensore (tra le altre squadre) di Inter, Parma e Perugia, subentra al dimissionario Lucas Gatti.

Lo comunica il club gallurese con una nota emessa oggi, all’ora di pranzo. «La società ha deciso di affidare la guida della prima squadra a José Marcelo Ferreira. Classe 1973, conosciuto come Zé Maria, in Italia ha giocato con Parma, Perugia e Inter, e ha iniziato la carriera in panchina nel 2010 guidando il Città di Castello in Serie D», si legge.

«Tra le sue esperienze, dopo una breve avventura al Catanzaro, una in Kenya con il Gor Mahia, una in Albania con il Tirana, una in Romania con il Ceahlaul Piatra Neamț e una nella seconda divisione brasiliana con il Portuguesa. Nel 2022 – si legge ancora nel comunicato ufficiale dell’Olbia Calcio – ha maturato un’esperienza come collaboratore tecnico del settore giovanile del Parma. Zé Maria è chiamato a Olbia per proseguire il progetto tecnico avviato da Mr Gatti. Buon Lavoro Mister».

Zé Maria esordirà sulla panchina dei galluresi domenica al “Nespoli” nel derby con la Costa Orientale Sarda della 12ª giornata di Serie D.

