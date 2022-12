Christian Travaglini e Davide Incerti salteranno il match interno con la Lucchese per squalifica. Ma non sono le uniche assenze ereditate dall’Olbia dalla trasferta in casa della capolista Reggiana.

Preoccupano, infatti, le condizioni di Ludovico Gelmi e Davide Mordini, usciti per infortunio nel match di sabato scorso con la capolista, terminato 0-0. Il portiere ha rimediato una botta a un ginocchio, il terzino una distorsione: si attende l’esito degli esami strumentali per entrambi, ma per Mordini si teme un infortunio più grave.

Intanto, nessuno dei due ha ripreso ad allenarsi. Così per Roberto Occhiuzzi si profilano all’orizzonte per sabato altre due assenze pesanti, di due titolari, in una sfida difficile, che i bianchi devono vincere per chiudere il girone d’andata con 17 punti e andare a Pontedera, nel turno prenatalizio di Serie C, per fare lo scherzetto all’ex Max Canzi.

Chiudere l’anno a quota 20 sarebbe un buon primo passo per affrontare poi la seconda parte del campionato con maggiore serenità. Senza contare i possibili rinforzi che potrebbero arrivare in Gallura con la riapertura del calciomercato, durante la finestra invernale che andrà dal 2 al 31 gennaio.

© Riproduzione riservata