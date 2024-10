Squadre in campo per la nona giornata del campionato di Serie A. Partite da venerdì a domenica, con l’eccezione di Bologna-Milan rinviata dopo che il sindaco del capoluogo emiliano ha firmato l’ordinanza per impedire – causa allerta meteo – la disputa della gara al Dall’Ara.

Ecco l’elenco delle sfide, con risultati, marcatori e classifica.

Venerdì 25 ottobre

Udinese-Cagliari (ore 18.30)

Torino-Como (ore 20.45)

Sabato 26 ottobre

Napoli-Lecce (ore 15)

Bologna-Milan (ore 18, in attesa di decisione della Lega Serie A)

Atalanta-Verona (ore 20.45)

Domenica 27 ottobre

Parma-Empoli (ore 12.30)

Lazio-Genoa (ore 15)

Monza-Venezia (ore 15)

Inter-Juventus (ore 18)

Fiorentina-Roma (ore 20.45)

Classifica Serie A

Napoli 19

Inter 17

Juventus 16

Milan 14

Fiorentina 13

Atalanta 13

Lazio 13

Udinese 13

Torino 11

Roma 10

Empoli 10

Bologna 9

Verona 9

Como 9

Cagliari 9

Monza 7

Parma 7

Genoa 6

Lecce 5

Venezia 4

