La partita fra Bologna e Milan, in programma sabato alle 18 per la nona giornata di Serie A, non si giocherà a causa del maltempo. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore, sentiti questore e prefetto, ha firmato un'ordinanza con cui ordina di sospendere la partita visto che è prevista un’allerta meteo di colore arancione.

La decisione è stata presa per le previsioni di pioggia e per le attività di ripristino della situazione nel quartiere che ospita lo stadio e che è stato quello più colpito dall'alluvione di sabato sera. La partita, motiva l'ordinanza, porterebbe allo stadio 35.000 persone creando problemi di ordine pubblico.

Sabato saranno quindi solo due gli anticipi: Napoli-Lecce alle 15, Atalanta-Verona alle 20.45. Il turno sarà aperto domani da Udinese-Cagliari (ore 18.30) e Torino-Como (ore 20.45). Per Bologna-Milan – con la società felsinea che ha stabilito di devolvere metà dell’incasso alla raccolta fondi della Città Metropolitana per le famiglie colpite dall’alluvione – il rinvio è a data da destinarsi.

