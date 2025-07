Scendono da due a uno gli arbitri sardi nella Can, la Commissione Arbitri Nazionale che designa i fischietti in Serie A e B. Per «motivate valutazioni tecniche», l'Aia ha annunciato la dismissione di Antonio Giua della sezione di Olbia, che era in organico nella massima categoria dalla stagione 2019-2020. L'unico direttore di gara isolano per la stagione 2025-2026 rimane Giuseppe Collu, della sezione di Cagliari.

Con Giua, dismessi per lo stesso motivo Francesco Cosso (sezione Reggio Calabria), Marco Monaldi (Macerata), Alessandro Prontera (Bologna), Daniele Rutella (Enna) e Gabriele Scatena (Avellino). Per limiti di permanenza nel ruolo saluta Davide Ghersini (Genova), per limiti di età Gianluca Aureliano (Bologna). Si sono dimessi Alberto Santoro (Messina) e soprattutto Daniele Orsato, per scelta personale: potrebbe diventare il nuovo designatore della Lega Pro. Come arbitri promossi alla Can figurano Claudio Giuseppe Allegretta (sezione Molfetta), Andrea Calzavara (Varese), Giuseppe Mucera (Palermo), Niccolò Turrini (Firenze) e Andrea Zanotti (Rimini).

La Sardegna nella Can è rappresentata anche dagli assistenti Kaled Bahri (sezione di Sassari), Andrea Niedda (Ozieri). Nella Can C, per Lega Pro e Campionato Primavera, promossi dalla Can D l'arbitro di Alghero Davide Galiffi e l'assistente Valeria Spizuoco (sezione Cagliari).

Fanno il passaggio nella Can D, che permette di arbitrare in Serie D e negli altri gironi (fuori dalla propria regione) di Eccellenza, gli arbitri Claudio Marongiu di Sassari, Marco Spiga di Carbonia e Riccardo Urru di Sassari, con gli assistenti Andrea Nurra di Sassari, Michele Piras di Olbia e Leonardo Tuligi di Tortolì.

Nel futsal, promossi in Can 5 Élite gli arbitri Alessandro Desogus (Carbonia), Andrea Dessì (Oristano), Andrea Frau (Carbonia) e Fabio Loni (Cagliari), alla Can 5 dal regionale Maria Grazia Poddighe (Sassari).

© Riproduzione riservata