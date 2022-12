Sarà un’Olbia rimaneggiata ma molto agguerrita quella che affronterà domani al “Nespoli” la Lucchese nel 19esimo e ultimo appuntamento del girone d’andata del campionato di Serie C.

Oltre agli squalificati Travaglini e Incerti e al lungodegente Palesi, Roberto Occhiuzzi dovrà rinunciare a Gelmi e a Mordini per infortunio: in forse anche Minala, che ha accusato un fastidio muscolare in settimana. “Ma tra i pali Van der Want mi dà garanzie, e come mezzali ci sono Zanchetta, Konig e Occhioni disponibili: la cosa importante sarà la prestazione, perché è da quella che arriva il risultato”, interviene l’allenatore dei bianchi presentando la partita.

“Dopo Reggio Emilia, dal primo giorno ho cercato di spostare l’attenzione sulla Lucchese: i ragazzi sanno che ci sarà da triplicare la forza domani. Se pensiamo che un mezzo pareggio con la capolista Reggiana possa farci stare bene non abbiamo capito nulla, e su questo i ragazzi non mi devono tradire”, aggiunge Occhiuzzi. Ben 14 punti separano i galluresi, terzultimi con 14 punti, dai rossoneri, decimi a quota 28.

Olbia a caccia di un successo che manca dal 6 novembre e che potrebbe valere la zona salvezza, toscani imbattuti da tre turni e determinati a proseguire nella serie positiva. Squadre in campo alle 17.30: dirige l’arbitro Luca De Angeli di Milano.

