Nuovo ricovero in ospedale per l'ex allenatore del Pescara Zdeněk Zeman. Il tecnico boemo si trova nella clinica 'Pierangeli' di Pescara per alcuni controlli dopo una leggera ischemia. Il settantasettenne allenatore lo scorso febbraio era stato costretto a lasciare la panchina biancazzurra per problemi di salute e operato dall'équipe del professor Stefano Guarracini.

Zeman, che non è in pericolo di vita, nella sua lunga carriera in Italia ha allenato il Cagliari in due parti diverse della stagione 2014-2015: è stato il primo allenatore scelto dal presidente rossoblù Tommaso Giulini.

