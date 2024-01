È durata solo quattro mesi, con zero presenze all’attivo, l’avventura di Salvatore Sirigu al Nizza. Il portiere de La Caletta era tornato in Francia per giocarsi la titolarità col polacco Bulka, senza riuscire a scalzare mai il collega.

Ora la carriera di Sirigu proseguirà in Turchia, al Karamguruk, una squadra che conta già una folta colonia di calciatori italiani in rosa: ben cinque. Si tratta dei difensori Biraschi e Ceccherini, dei centrocampisti Bertolacci e Paoletti e dell’attaccante Lasagna.

Per il portiere sardo si tratta della dodicesima squadra e della terza esperienza estera in carriera, dopo quelle vissute in Francia e Spagna.

(Unioneonline/L.Ne.)

