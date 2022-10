Si torna in campo, senza sosta. In questa stagione divisa in due dal Mondiale natalizio le squadre impegnate nelle coppe europee giocano ogni tre giorni fino al 13 novembre, giorno in cui si ferma il campionato per poi riprendere dopo due mesi.

La Serie A è alla nona giornata di campionato, ecco il quadro delle partite con risultati e marcatori.

Sabato

Sassuolo-Inter

Milan-Juventus

Bologna-Sampdoria

Domenica

Torino-Empoli

Monza-Spezia

Salernitana-Verona

Udinese-Atalanta

Cremonese-Napoli

Roma-Lecce

Lunedì

Fiorentina-Lazio

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata