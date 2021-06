Cristiano Ronaldo allontana le bottiglie di Coca Cola, Paul Pogba quelle di birra, ma sul tavolo dell’ipotetica conferenza stampa di Radja Nainggolan c’è di tutto.

Il centrocampista belga risponde con impareggiabile ironia agli eclatanti gesti di due delle stelle di Euro 2020.

Il primo a far discutere era stato Ronaldo, che alla vigilia della partita tra Portogallo e Ungheria aveva pesantemente attaccato la Coca Cola, allontanando le bottiglie e affermando che è meglio “bere acqua”. Non è la prima volta che Cr7 prende una posizione del genere, in un’intervista aveva parlato dei ragazzi e dei suoi figli dicendo che non devono bere bibite gassate e mangiare cibo spazzatura. Il gesto fatto durante gli europei è costato la bellezza di 4 miliardi di dollari per il brand, che in un giorno ha perso l’1% del suo valore.

Poi è stata la volta di Pogba, che di recente si è convertito all’Islam e ha allontanato dal tavolo una bottiglia di birra “Heinekein”, anche se analcolica.

Nainggolan, che a Euro 2020 non partecipa, ci scherza su. E su Instagram pubblica una story in cui si vede, sul tavolo di una sua ipotetica conferenza stampa, di tutto. Alcol denaturato, Coca Cola, rum, vodka, whisky, gin e altri superalcolici. Manca solo la birra. “E dai, facciamoci una risata”, scrive il belga a corredo della foto, facendo anche un certo sfoggio di autoironia.

Il Ninja infatti è finito agli onori delle cronache “extra sportive” in almeno due occasioni: quando prese 1.200 euro di multa per guida in stato di ebbrezza, e quando pubblicò su Instagram il video di una festa di Capodanno in cui fumava, diceva parolacce ed esclamava chiaramente “So’ ubriaco fracico”.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata