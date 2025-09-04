Gianluca Scamacca ha lasciato Coverciano, non potendo recuperare dall'infiammazione al ginocchio sinistro con cui si è presentato all'inizio del raduno dell’Italia. Nonostante ciò, l'attaccante dell'Atalanta – d'accordo con la sua società – è rimasto in questi giorni nel ritiro azzurro anche se non è mai sceso in campo per lavorare con i compagni.

Scamacca ci ha provato, ma una volta compreso che non avrebbe recuperato neppure per la trasferta di lunedì in Ungheria contro Israele è stato deciso il suo rientro al club di appartenenza. L’attaccante, in gol alla prima giornata di Serie A contro il Pisa, è reduce da un lungo stop durato tutta la scorsa stagione per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.

Domani alle 20.45, proprio a Bergamo, l’Italia di Gennaro Gattuso affronterà l’Estonia nella sua terza partita delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Poi lunedì il match contro Israele in Ungheria. Questi i convocati aggiornati.

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Giovanni Leoni (Liverpool), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giovanni Fabbian (Bologna), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atlético Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Mattia Zaccagni (Lazio).

