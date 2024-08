Il Cagliari e Nicola stanno valutando alcuni giocatori oggi in ritiro. Per capire come muoversi. Partito Radunovic, Nicola aspetta un portiere. Oltre Sherri.

«Sono molto soddisfatto del lavoro fatto fino a oggi, noi giochiamo un calcio difficile, che ci espone a rischi, per questo ripetiamo, ripetiamo e ripetiamo il lavoro sulle diverse fasi, ma con delle variazioni che ci impediscono di annoiarci». La squadra non è completa, Nicola nell’ultima conferenza stampa prima della partenza per Modena lo sottolinea: «Vedremo, sono in corso delle valutazioni, sono in costante contatto con la società. Ma tutti, ripeto tutti sono sempre molto disponibili, chi c’è dal primo giorno ad Assemini ha svolto una mole enorme di lavoro».

Da Assemini a Saint Vincent dove siete migliorati? «Dieci giorni di lavoro in più, nel gioco e nell’organizzazione, fanno davvero la differenza, mi sono trovato subito a mio agio, la chimica che si è creata è stata naturale, vedo voglia e determinazione, il progetto punta ad esprimere al massimo le nostre qualità, la squadra risponde».

