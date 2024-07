La seconda settimana di ritiro in Valle d’Aosta comincia come la prima: tutti in campo, gruppo che si assottiglia dopo le ultime operazioni in uscita, Nicola che chiude il “Brunod” al pubblico per concentrarsi sulle questioni tattiche, in vista della seconda amichevole di domani.

Lunga esercitazione tattica, con la difesa che potrebbe essere quella titolare nella testa del tecnico Nicola (Zappa, Wieteska e Luperto) contro Pavoletti e Luvumbo, assistiti da Felici. Grande intensità, con la richiesta di Nicola di lottare con massimo impegno sulle seconde palle, quelle che scaturiscono magari dai cross “sporcati” dalla difesa. Situazioni che scaturiranno spesso, anche per la ricerca costante delle fasce e del cross da destra o da sinistra.

Alle 12.15 la presentazione dell’attaccante Piccoli.

Nel pomeriggio secondo allenamento alle 17.30, sempre a porte chiuse.

Su L’Unione Sarda di oggi l’intervista in esclusiva a Matteo Prati: «Il nostro pubblico è speciale».

Domani alle 19 la partita con il Catanzaro a Saint Vincent – radiocronaca diretta integrale su Radiolina curata da Lele Casini – mentre la terza gara amichevole resta in programma a Modena sabato 3 agosto.

