La partitissima del "Vanni Sanna" fra Torres e Pescara (domenica alle 15) sarà preceduta da un minuto di silenzio non solo in ricordo del tecnico Aldo Agroppi ma anche del tifoso rossoblù Gabriele, morto alla fine dell'anno. La società sassarese ha ottenuto il via libera dalla Lega Pro. Sempre nel pre gara Gigi Scotto consegnerà un mazzo di fiori sotto la curva.

Ieri una rappresentanza della Torres composta da Gigi Scotto, Tore Pinna, Stefano Udassi e l'ufficio stampa con Filippo Migheli e Francesco Salis ha presenziato in camera mortuaria portando una maglia in memoria di Gabriele. Domani ai funerali saranno presenti il patron Pierluigi Pinna, Tore Pinna, Alessandro Frau, Daniele Bianchi e Francesco Salis.

Il big match della giornata è fondamentale soprattutto per la Torres che se vince porta da -5 a -2 il distacco da una delle tre capolista e soprattutto acquisisce il vantaggio nei confronti diretti da sfruttare in caso di arrivo a pari merito, perché all'andata la gara è finita 2-2.

Il tecnico rossoblù Greco dovrà fare a meno a centrocampo dell'infortunato Masala e dello squalificato Giorico.

